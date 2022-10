Russia, protestò in tv contro guerra: giornalista Ovsiannikova in Europa

La giornalista russa Marina Ovsyannikova, che il 17 marzo scorso aveva protestato contro la guerra di Mosca in Ucraina in diretta, durante un telegiornale di Pervy Kanal, ha lasciato la Russia insieme alla figlia. Lo ha reso noto il suo avvocato, Dmitri Zakhvatov. Il mese scorso era stato emesso nei suoi confronti un mandato di cattura dopo che le autorità russe ne avevano denunciato la scomparsa.

Ovsyannikova ora si trova in Europa, ha aggiunto l'avvocato precisando che la sua assistita era partita poche ore dopo aver lasciato l'abitazione in cui era agli arresti domiciliari.

"Stanno bene e aspettano di potersi esprimere pubblicamente, anche se non è ancora certo che lo faranno", ha aggiunto. La giornalista era stata incriminata lo scorso agosto per aver diffuso informazioni false sulle forze militari e per questo era stata costretta agli arresti domiciliari.