Russia, prove di obbligo di vaccino in Siberia

L'incremento dei nuovi casi di Covid in tutto il Paese è il più basso in un mese

Sono stati registrati in Russia nelle ultime 24 ore 33.996 nuovi casi di covid, l'incremento più basso dallo scorso 19 ottobre mentre la regione autonoma siberiana di Khanty-Mansi ha introdotto, prima nel Paese a farlo, l'obbligo di isolamento per i residenti che non si sono ancora vaccinati (o che non hanno un test molecolare negativo o sono guariti di recente). Il Tatarstan ha da ieri introdotto l'obbligo di esibire il 'green pass' sui mezzi pubblici. I nuovi decessi in tutto il Paese sono 1.243. La regione di Mosca continua a essere la più colpita dall'epidemia, con 1.871 nuovi casi.