Russia, Putin a Samarcanda: oggi l'incontro con Xi Jinping

Al via manovre navali con la Cina nel Pacifico

Il presidente cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin sono arrivati nella città uzbeka di Samarcanda per prendere parte al summit della Sco, l'Organizzazione della cooperazione di Shanghai. A margine, nella giornata di oggi, è previsto un incontro tra i due leader, il primo dall'invasione russa dell'Ucraina. Quello di Xi in Uzbekistan è il primo viaggio all'estero del presidente cinese in oltre due anni e mezzo.

Pechino e Mosca risultano sempre più isolate dall'Occidente, con la Cina che sostiene la Russia e addossa agli Stati Uniti e alla Nato la responsabilità della guerra in Ucraina.

AL VIA MANOVRE NAVALI CON LA CINA NEL PACIFICO - "Le navi della Marina russa e della Marina cinese conducono pattugliamenti congiunti nell'Oceano Pacifico'', si legge sul canale ufficiale di Telegram del ministero della Difesa russo, spiegando che ''gli equipaggi condurranno manovre tattiche congiunte'' e si occuperanno della ''organizzazione delle comunicazioni tra le navi del gruppo, condurranno una serie di esercitazioni con tiro pratico di artiglieria e forniranno elicotteri''.

Secondo Mosca, ''i compiti di pattugliamento consistono nel rafforzare la cooperazione navale tra la Federazione Russa e la Repubblica popolare cinese, mantenere la pace e la stabilità nella regione Asia-Pacifico, monitorare l'area marittima, nonché proteggere l'attività economica marittima della Federazione Russa e della Cina''.