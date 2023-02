Russia, Putin cambia l'esercito

Manovre in vista per l'esercito russo. Il generale russo Rustam Muradov, responsabile del fallimento della 155esima brigata dei fanti di marina nel fallito assedio a Vuhledar, è stato spostato al comando del Distretto militare orientale come ha confermato lo stesso ministero della Difesa. Odiatissimo dai mercenari della Wagner per le sue azioni in Siria, Muradov è noto per restare lontano dal fronte, per paura che venga assalito dai suoi stessi uomini.

Confermate anche le nomine di Andrey Mordvichev alla guida del distretto militare centrale al posto del generale Alexander Lapin, che il mese scorso è stato promosso capo di Stato maggiore delle forze di terra russe. L'anno scorso Mordvichev aveva guidato le truppe russe alla conquista della città portuale meridionale di Mariupol, culminata con la presa delle acciaierie Azovstal dopo un lungo assedio.

Sergey Kuzovlev è comandante del Distretto meridionale dallo scorso gennaio, ha reso noto sempre oggi il ministero oggi, insieme alla nomina di Evgheny Nikiforov, comandante del Distretto Occidentale.