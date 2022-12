Russia, Putin sarà a vertice ministero Difesa. Attesi "annunci importanti"

Il presidente russo Vladimir Putin parteciperà all'annuale vertice allargato del ministero della Difesa che si terrà la prossima settimana. Lo rende noto l'agenzia di stampa Ria Novosti, mentre l'emittente Wgtrk ha anticipato che Putin farà in quell'occasione un annuncio importante. Nel corso di una riunione di governo la scorsa settimana, Putin aveva chiesto di ammodernare i piani di armamento.

Intanto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha fatto visita ai militari schierati in prima linea in Ucraina. Lo rende noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca spiegando che "il capo dell'autorità militare russa ha visitato le postazioni in prima linea delle unità russe nell'area dell'operazione militare speciale". Shoigu, arrivato al fronte in elicottero, ha ascoltato i rapporti dei comandanti e ha parlato con i soldati ringraziandoli per il loro "esemplare adempimento del dovere", si legge nel post.