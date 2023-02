Russia, Putin teme contagio da Covid: misure sanitarie per il discorso sullo stato del Paese

Sono attese un migliaio di persone, banditi i giornalisti di Paesi non amici. Peskov: "La protezione sarà adeguata"

Vladimir Putin continua a essere preoccupato dal contagio da Covid 19. In occasione del discorso sullo stato del Paese di fronte al Parlamento, esponenti del governo e delle istituzioni, riuniti al Centro conferenze Gostiny Dvor, accanto al Cremlino, il 21, "la protezione sarà adeguata", ha anticipato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sollecitando comunque tutti coloro che parteciperanno a "dare prova di responsabilità" per la salute altrui.

"Sono adottate tutte le misure sanitarie ed epidemiologiche necessarie", ha aggiunto Peskov. Tuttavia, saranno singolarmente i parlamentari a decidere "in modo responsabile" se saranno in grado di partecipare all'evento. Sono attese un migliaio di persone, a partire dai partecipanti all'operazione militare speciale contro l'Ucraina. Limitata invece la presenza dei giornalisti. E i rappresentanti della stampa dei Paesi non amici sono banditi.