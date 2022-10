Aveva 27 anni. In un video postato sui social: "Non sono pronto per uccidere per nessun ideale"

Il rapper russo Ivan Petunin, noto come Walkie, si è suicidato per evitare di andare in guerra in Ucraina. Lo riferisce Nexta.tv. Il giovane in un video postato sui social, poco prima di compiere il gesto estremo, e diventato virale, dice: "Non sono pronto per uccidere per nessun ideale". Petunin, 27 anni, era diventato celebre con la pubblicazione nel 2018 dell'album 'Metal'.