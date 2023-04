Russia: sentenza Kara-Murza il 17, 'orgoglioso accuse contro di me nessun pentimento'**

La sentenza del processo contro Vladimir Kara-Murza, per cui l'accusa ha chiesto una condanna a 25 anni di carcere, per diffusione di informazioni false sulle forze militari russe, è attesa per lunedì della prossima settimana.

"Mi ha sorpreso che, quanto a segretezza e dispregio del diritto, il mio processo abbia superato ampiamente quelli a carico dei dissidenti sovietici degli anni Sessanta e Settanta del Novecento. Per non parlare della condanna dura richiesta e dall'uso di termini come 'nemico dello stato'. Su questo fronte, siamo direttamente agli anni Trenta, altro che anni Settanta. E a me, storico, questo dà molto a cui pensare", ha affermato l'oppositore ha fatto un'ultima dichiarazione alla corte.

"Non mi pento di nulla di quello per cui sono stato arrestato, vale a dire delle mie opinioni politiche, per essermi espresso contro la guerra, per anni di battaglie contro la dittatura di Putin, per aver facilitato l'adozione di sanzioni internazionali nel quadro della 'legge Magnitsky'. Ma ne sono orgoglioso. Sono orgoglioso di essere stato portato a fare politica di Boris Nemtsov. L'unica cosa che mi imputo è quella di non aver fatto abbastanza negli anni per convincere i miei compatrioti e politici dei Paesi democratici del pericolo posto dall'attuale regime. Oggi questo è ovvio a tutti, ma al prezzo terribile della guerra", ha aggiunto.