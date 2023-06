Russia, Sisci: "Cina cerca di rassicurare"

L'esperto di geopolitica: "Ma è in situazione molto difficile. A Mosca un regime che sarà sempre più paranoico. Quattro forze si contendono il potere, Putin è solo una di quelle in campo".

La Cina "cerca di rassicurare" dopo quanto accaduto nel fine settimana in Russia, ma "ci sono problemi strutturali sulla Russia che emergono dal tentativo di golpe" di Yevgeny Prigozhin, ci sono "linee di faglia mostruose" e il gigante asiatico è "in una situazione molto difficile" di fronte a "un'incertezza totale russa", con un "regime" a Mosca che "è già paranoico e lo sarà ancor di più". Lo evidenzia da Pechino l'esperto di geopolitica Francesco Sisci mentre dalla Repubblica Popolare Cinese continuano a ripetere che si tratta di "affari interni" della Russia e si auspica "stabilità" per il Paese vicino.

"Certamente i cinesi stanno seguendo con grandissima attenzione l'evolversi della situazione perché ha implicazioni gigantesche anche a livello di sicurezza - osserva Sisci in un'intervista all'Adnkronos - E in passato la Cina sulla Russia è stata un po' troppo leggera". Per esempio, rimarca, "ha sottovalutato tutte le polemiche che c'erano state tra Prigozhin e i generali e che oggi sappiamo erano il vero prodromo della marcia su Mosca", tutto nel mezzo del conflitto in Ucraina scatenato lo scorso anno dall'invasione russa.

Il tabloid cinese Global Times ha scritto ieri dei "cambiamenti incredibili nella situazione" in Russia nel fine settimana, che "hanno attirato l'attenzione del mondo poiché alcune analisi occidentali hanno considerato questa 'ribellione armata' come un duro colpo al potere di Putin, mettendo a nudo la debolezza della sua leadership mentre la guerra tra Ucraina e Russia è entrata in una situazione di stallo, cosa che per esperti cinesi è una 'pia illusione' dell'Occidente riguardo la politica russa".

Da quanto emerge a Pechino "si riconosce che la situazione non è normalizzata", rileva Sisci, che sottolinea come "la pacificazione sollevi paradossalmente più domande di prima" sulla Russia, tra "enorme fallimento di intelligence" ed "enorme fallimento militare" e una scelta che appare necessaria ma è difficile in tempo di guerra, ovvero quella di "sventrare tutto il sistema di intelligence".

"Emerge - osserva - che ci sono almeno quattro forze che si contendono oggi il potere a Mosca: Putin, i generali che circondano Putin che evidentemente hanno un loro pensiero, Prigozhin che non è stato ammazzato e ha mantenuto intatte sue forze e adesso è a Minsk e il leader bielorusso Alexander Lukashenko".

Sabato Putin ha usato parole di fuoco contro Prigozhin, da allora praticamente 'scomparso'. Oggi i media russi riferiscono che per l'ufficio del procuratore generale russo "l'inchiesta penale contro Prigozhin non è stata chiusa".

Ma di fatto, rileva Sisci, "dopo le minacce di Putin" di sabato "non è seguito niente" e quindi "o Putin è una tigre di carta" o "i generali hanno opinioni molto diverse dalla sue". E così, rimarca, "ne viene fuori che Putin è estremamente indebolito perché non è più la cima della piramide, ma è uno tra le varie forze in campo".

Sisci parla di "una situazione così confusa" che - conclude - deve far "pensare che siamo solo all'inizio di una tragedia che si muoverà su binari molto, molto incerti".