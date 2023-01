Russia, sistema anti aereo Pantsir vicino residenza Putin

Un sistema di difesa anti aerea Pantsir è stato installato anche a sei chilometri dalla residenza ufficiale di Vladimir Putin a Valdai, nella regione di Novgorod, a nord ovest di Mosca. Lo ha testimoniato un residente al sito di notizie indipendente Agentstvo. L'installazione risale ad alcune settimane fa. Altre testimonianze parlano di un inusuale stato di elevata allerta del compound presidenziale.

Altri sistemi erano comparsi nel centro di Mosca. Per esempio, sul tetto del ministero della Difesa dove foto e video messi in rete nei giorni scorsi mostrano la presenza di quello che viene considerato un sistema Pantsir-S1. Questo mese è stata segnalata l'installazione di un altro sistema Pantsir-S1 a dieci chilometri da un'altra residenza del presidente Putin.

Mosca si trova a circa 700 chilometri dal confine ucraino. Ma le autorità russe temono l'estensione della capacità di lancio dei sistemi a disposizione delle forze di Kiev. In un parco a nord di Mosca, e in una base per test, a nord est di Mosca sono state avvistate batterie di S-400.