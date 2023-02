Russia, Solovyov minaccia l'Italia: "Bastardi, ci vediamo a Milano" - Video

"Bastardi". Vladimir Solovyov, 'guru' della tv russa e star della propaganda di Vladimir Putin, prende di mira l'Italia in uno dei suoi monologhi dedicati alla guerra tra Russia e Ucraina. "Attraverseremo un'altra volta le Alpi, se sarà necessario", dice nel suo programma sull'emittente Rossya 1. "Vedremo com'è il monumento a Suvorov e vedremo se a Milano ricordano come baciavano le mani dei soldati russi", aggiunge facendo riferimento alla campagna del generale Aleksandr Vasilevic Suvorov che affrontò le truppe francesi tra Svizzera e Nord Italia nel 1799. "Se volete essere duri con noi, bastardi, sappiate che i russi partono lentamente ma galoppano veloci", dice Solovyov, che in passato è stato proprietario di 3 ville sul lago di Como.

Attention, Italy!



Solovyev threatens that "Milan will remember how they kissed the hands of Russian soldiers" pic.twitter.com/flX0fMGHNR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 28, 2023