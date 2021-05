Sei studenti e un insegnante sono rimasti uccisi in una sparatoria in una scuola di Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tass, citando fonti dei servizi di emergenza. Un ragazzo, ha reso noto Ria Novosti, sarebbe stato fermato dalla polizia in relazione alla sparatoria.