Russia sposta mezzi militari verso la Finlandia

La Russia starebbe spostando mezzi militari verso il confine finlandese, nel pieno del dibattito interno al Paese per un prossimo ingresso nella Nato. Lo sostiene il britannico 'Daily Mail', che parla di video che mostrerebbero i movimenti anche di sistemi missilistici costieri del tipo K-300P Bastion-P in direzione della Finlandia. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, un ulteriore allargamento della Nato "non porterebbe stabilità" all'Europa.