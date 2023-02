Russia: "Ucraina prepara provocazione armata in Transnistria". Moldova smentisce

Secondo la Russia l'Ucraina sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria, regione separatista filo-russa. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che il piano di Kiev vedrebbe la partecipazione diretta di unità armate ucraine, compreso il battaglione Azov. "Secondo le informazioni disponibili, nel prossimo futuro il regime di Kiev sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria, che sarà condotta da unità delle sue forze armate, anche con il coinvolgimento dell'unità nazionalista di Azov", ha dichiarato il ministero della Difesa su Telegram, aggiungendo che il piano prevede di organizzare una presunta offensiva russa e per questo i "sabotatori" indosseranno uniformi militari dell'esercito di Mosca.

Il governo moldavo ha respinto le accuse di Mosca: "Le autorità statali non confermano le informazioni disseminate questa mattina dal ministero della Difesa russo", si legge in un messaggio sul canale Telegram ufficiale del governo moldavo. "Invitiamo alla calma e esortiamo la cittadinanza a seguire le fonti ufficiali e credibili della Moldova - prosegue la nota - Le nostre istituzioni cooperano con partner stranieri e in caso di pericolo per il Paese informeranno senza indugio".