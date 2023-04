Russia-Ucraina, Putin: "Rapporti con Usa in crisi profonda"

Sono ''in crisi profonda le relazioni tra Stati Uniti e Russia''. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin ricevendo le credenziali dei nuovi ambasciatori a Mosca. ''La crisi odierna è stata determinata dalla volontà degli Stati Uniti di sostenere le rivoluzioni colorate come parte della loro politica estera, anche in Ucraina'', ha aggiunto Putin.

L'unico modo ''per ricostruire i rapporti con gli Stati Uniti'' sarebbe, secondo il presidente russo, rispettare i ''principi di uguaglianza e non interferenza negli affari interni''.

Quanto all'Unione europea ''ha aperto un confronto geopolitico con la Russia'' e ''ultimamente sono notevolmente peggiorate le relazioni'' tra Mosca e Bruxelles, ha aggiunto Putin.