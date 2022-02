Contro-sanzioni, ma anche danni indiretti derivanti da crollo del rublo e prezzi energetici alle stelle minacciano l'export di vino italiano in Russia. Secondo l'analisi dell'Osservatorio Uiv-Vinitaly su base dogane, solo lo scorso anno si sono registrati ordini dalla Russia per un valore di 375 milioni di dollari. Preoccupano anche le esportazioni in Ucraina, dove l'Italia è leader di mercato.