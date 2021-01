Patuelli: “Misure a sostegno di famiglie e imprese vanno prolungate”

Roma, 27 gen. "Le misure di sostegno alle imprese e alle famiglie devono avere un prolungamento perché la pandemia non è finita e quindi le misure devono essere più prolungate". E' quanto ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli durante il videoforum organizzato dall'Adnkronos in diretta streaming. “La pandemia non si uniforma alle regole dell'Eba e alle regole europee, la pandemia è una variabile indipendente”, ha aggiunto.