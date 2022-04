Sabato di maltempo, Pasqua e Pasquetta tra sole e vento

Con la metà di aprile arriva anche il primo caldo, una sorta di torpore e soprattutto un senso di stanchezza causato dalle temperature di questo periodo annuale. E infatti, oggi, le temperature massime saliranno di 7-8°C al Nord-Est, di 4 punti anche sul resto della penisola: sono attesi picchi massimi di 25-27°C fino a domani, con un senso di torpore che piacevolmente ci pervaderà: la serenità della Primavera prima di un leggero cambio pasquale.

Il cambio pasquale si tradurrà in un rapido e breve peggioramento nella giornata di sabato 16 con qualche temporale soprattutto al Nord; il giorno seguente, per la Santa Pasqua tornerà il sole quasi ovunque, ma registreremo un sensibile calo nella colonnina di mercurio: Santa Pasqua e Lunedì dell’Angelo con tempo buono, soleggiato, seppur più fresco e a tratti ventoso.

Un quadro di piena benevolenza da parte del Meteo Pasquale 2022: avremo condizioni soleggiate su quasi tutto lo Stivale, anche il lunedì di Pasquetta sarà tranquillo mentre, subito dopo le festività, potrebbero arrivare piogge abbondanti e persistenti. Una finestra di bel tempo proprio quando tutti abbiamo voglia di passare le festività serene dal punto di vista dell’umore, ma anche del meteo.

Andrea Garbinato, Responsabile Redazione www.iLMeteo.it, conferma infatti bel tempo fino a venerdì, seppur spesso velato per l’arrivo di nubi medio alte dal Nord Africa: il limo in sospensione, sollevato da forti venti meridionali sul Sahara, causerà a tratti anche cieli giallognoli sul nostro Belpaese. In seguito, ecco il rapido peggioramento per sabato con l’arrivo di temporali e locali piogge rosse nel pomeriggio. Piogge rosse, appunto, causate dal limo in sospensione che, aggregandosi alle gocce di acqua, precipiterà al suolo.

La Santa Pasqua vedrà cieli più azzurri al Centro-Nord, ma una fase di intenso maltempo sulla Sicilia, sferzata da venti tesi settentrionali. Lunedì dell’Angelo sarà tutto azzurro, un po’ ventoso al Sud.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 14. Al nord: soleggiato a tratti velato. Al centro: soleggiato a tratti velato, più nubi in Sardegna. Al sud: velato a tratti soleggiato, più nubi in Sicilia.

Venerdì 15. Al nord: soleggiato salvo nubi in aumento sul Triveneto con acquazzoni serali sulle Alpi. Al centro: soleggiato a tratti velato. Al sud: cieli velati, addensamenti in Sicilia con piogge serali.

Sabato 16. Al nord: nubi in aumento con rovesci a carattere sparso dal primo pomeriggio. Al centro: nubi in aumento con rovesci dal tardo pomeriggio. Al sud: nubi sparse, qualche piovasco tra Sicilia e Calabria.

Tendenza: Santa Pasqua con maltempo in Sicilia, instabile sugli Appennini e a tratti al Sud; Lunedì dell’Angelo soleggiato, un po’ di vento al sud. Da mercoledì 20 intensa perturbazione atlantica.