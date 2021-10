Sabato soleggiato, domenica peggiora: le previsioni del weekend

Graduale peggioramento del tempo sull'Italia nel weekend del 2-3 ottobre, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che da sabato l'atmosfera comincerà a destabilizzarsi. Temporali interesseranno ancora la Sicilia, ma anche i rilievi meridionali delle Marche e quelli dell'Abruzzo. Sul resto delle regioni le nubi saranno più diffuse, ma con sole prevalente. Domenica l'avvicinamento di una perturbazione farà peggiorare gradualmente il tempo. Nubi e piogge cominceranno a interessare buona parte del Nordovest, temporali potranno scoppiare in Liguria. Altri rovesci poi raggiungeranno il Friuli Venezia Giulia, portati dal vento di Scirocco che soffierà via via più impetuoso su tutti i mari, soprattutto sull'Adriatico. Le precipitazioni interesseranno pure le coste di Toscana, Lazio e anche l'Umbria. Sul resto d'Italia invece continuerà a splendere il sole che favorirà, tra l’altro, anche un aumento delle temperature diurne. La perturbazione si intensificherà nella giornata di lunedì quando mezza Italia si troverà sotto piogge battenti e locali nubifragi.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 1° ottobre. Al nord: qualche pioggia su torinese, biellese e cuneese, sole altrove. Al centro: bel tempo. Al sud: peggiora in Sicilia con temporali, piogge sparse sul reggino.

Sabato 2. Al nord: piogge su Piemonte ed Emilia occidentale. Al centro: rovesci sulla Sardegna nordorientale (sassarese, nuorese), piogge sulle coste tirreniche. Al sud: temporali in Sicilia.

Domenica 3. Al nord: peggiora al Nordovest, sul Friuli Venezia Giulia e sul Veneto centro-settentrionale. Al centro: rovesci sparsi su coste toscane, laziali e immediato entroterra. Al sud: instabile su Sicilia e Calabria ioniche.

Lunedì, maltempo diffuso al Nord, in Toscana e sul Lazio.