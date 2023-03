Safe, a Roma Cerimonia apertura XXIV edizione del Master su futuro energia

Si è svolta a Roma la Cerimonia di Apertura della XXIV Edizione del Master Safe in “Gestione delle Risorse Energetiche”, alla presenza di: Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato - Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Stefano Besseghini, Presidente - Arera, Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale - Enel, Agostino Re Rebaudengo, Presidente - Elettricità Futura e Luigi Ksawery Luca’, Ceo e Amministratore Delegato - Toyota Motor Italia, e con la partecipazione di Paolo Petrecca – Direttore Rai News 24. Obiettivo della Cerimonia, che ha ospitato il workshop “Back to the future: shaping the new energy ecosystems”, è stato quello di promuovere il dialogo tra istituzioni, imprese e nuove generazioni, attraverso uno scambio di idee e soluzioni volte a favorire una transizione energetica e socioeconomica sostenibile.

“In un momento di grandi cambiamenti come quello che stiamo vivendo -ha evidenziato in apertura dei lavori Raffaele Chiulli, Presidente Safe- riteniamo sia fondamentale promuovere la combinazione virtuosa tra talento, innovazione e sostenibilità, per rispondere alle sfide energetiche, economiche e sociali, nel pieno rispetto dell’ambiente, in un contesto dove sono state ridisegnate le relazioni tra persone, aziende e società nel suo complesso”.

Un crescente numero di imprese ha sottoscritto impegni di decarbonizzazione verso il raggiungimento di “Net-Zero Emissions”, dimostrando che è possibile coniugare sostenibilità e crescita economica, facendo leva sui progressi in ambito tecnologia e innovazione. Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale – Enel ha evidenziato: “Abbiamo assunto l’impegno di raggiungere l’obiettivo Zero Emissioni entro il 2040, ma partiamo abolendo la parola “net”, ovvero, non vogliamo pensare ad azioni di compensazione. Ci aspettiamo che la tecnologia progredisca esponenzialmente nel prossimo decennio ed è possibile ipotizzare che si arriverà a Zero Emissioni prima di tale data. Dobbiamo però guardare anche alle attività accessorie e a quelle dei nostri fornitori e per questo li stiamo aiutando e guidando in questo processo di cambiamento. C’è bisogno di gente intelligente e motivata, ed è il motivo per cui abbiamo puntato sul Master SAFE, percorso di formazione che insegna a pensare in maniera costruttiva”.

Gli impegni di decarbonizzazione richiederanno lungimiranza per assicurare una transizione energetica giusta, incentrata sulle persone. Secondo Agostino Re Rebaudengo, Presidente – Elettricità Futura: “Le imprese del settore elettrico sono pronte a creare 540.000 nuovi posti di lavoro in Italia. La transizione richiede nuove competenze e capacità, come quelle offerte dal Master SAFE, un percorso efficace che crea un ponte ben strutturato tra i giovani professionisti e le imprese favorendo un passaggio rapido e mirato dalla formazione al mondo del lavoro”.

Nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile, l'innovazione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche all'avanguardia rivestono un ruolo fondamentale: attraverso l'implementazione di nuove tecnologie e il loro utilizzo strategico, è possibile creare contesti smart e sostenibili. “Siamo lieti di aver avuto l’opportunità di entrare in contatto con tanti giovani talenti pronti ad affrontare le sfide del futuro, portando la visione e l’esperienza del gruppo Toyota sul tema della mobilità e di come questa stia rapidamente evolvendo - ha dichiarato Luigi Ksawery Luca’, CEO e Amministratore Delegato – Toyota Motor Italia – La nostra ambizione è andare oltre le aspettative dei clienti ed offrire a ciascuno la soluzione di mobilità più adatta alle proprie esigenze, grazie alla combinazione delle più avanzate tecnologie digitali e dei sistemi di trasporto a più alta efficienza energetica, contribuendo in maniera fattiva alla creazione di una società più sostenibile e inclusiva, dove ognuno possa muoversi liberamente e nessuno sia lasciato indietro“.

La Cerimonia si è conclusa con gli interventi istituzionali di Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Stefano Besseghini, Presidente – ARERA, che hanno rivolto un saluto e un incoraggiamento per la futura carriera professionale dei partecipanti alla XXIV Edizione del Master SAFE, sottolineando l’importanza di una formazione trasversale e multidisciplinare per leggere e affrontare la complessità della transizione energetica.