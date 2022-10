Saint Seiya Vintage Italia è l’unica associazione in Italia, legalmente costituita, a collezionare modellini della serie “Saint Cloth Series”, con numerosi progetti e mostre allestite in giro per l’Italia. Per il quarto anno consecutivo, rinnova la collaborazione con il festival, attraverso la sua esposizione di Modellini.

A fianco dei Modellini Vintage potrete ammirare un magnifico diorama creato dal maestro Andrea Maugeri, in arte Akira, uno dei massimi dioramisti d’Italia e del mondo, con una creazione unica nel suo genere: un diorama giagantesco di 3x3 metri che ritrae l’iconica prima puntata della serie animata e del manga de “I cavalieri dello zodiaco”.

Sarà allestita anche una mostra fotografica, a cura di Marco Pollacchi e Paolo Pinori, dal tema: “La Lucca dello zodiaco”, una serie di 17 foto che ritraggono i modellini dei nostri eroi nei luoghi più iconici della città capitale del fumetto, trasformandola in una fantastica scalata al Grande Tempio.

Vi aspettiamo nell’area Japan Town, al primo piano, per visitare la mostra Vintage e far bruciare il vostro cosmo assieme a noi!