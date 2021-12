Sakharov, ora in Russia la 'sua' Memorial rischia la chiusura

E' stata fissata per il 28, a ridosso delle vacanze per il Nuovo Anno, la prossima udienza della Corte suprema per lo scioglimento di Memorial International. Il caso viene discusso su richiesta della Procura, accusa l'organizzazione di aver violato la legge sugli agenti stranieri. Il procedimento contro l'organizzazione per la difesa dei diritti umani e il recupero della memoria delle vittime delle repressioni, basato su nove faldoni di materiale, è presieduto dalla giudice Alla Nazarova. In parallelo procede il caso per la chiusura del Centro per i diritti umani Memorial presso il Tribunale della città di Mosca, che ha aperto il procedimento su richiesta della procura di Mosca. Il gruppo indipendente che fa parte della galassia Memorial, organizzazione che Andrei Sakharov contribuì a fondare e di cui fu il primo presidente, è accusata di aver violato non solo la legge sugli agenti stranieri ma anche quella sulle organizzazioni estremiste e terroriste.

Memorial mantiene un archivio con i file di oltre 60mila cittadini sovietici, fra le vittime delle repressioni e dissidenti, e una biblioteca con 40mila libri e documenti sulla storia dell'Urss, oltre che un museo dedicato alla sistema dei gulag. Memorial International ha un database con più di tre milioni di nomi delle vittime delle repressioni e un altro con 41mila nomi di funzionari dell'Nkvd fra il 1935 e il 1939, l'epoca del terrore staliniano.

Il mese scorso i due premi Nobel per la pace russi Mikhail Gorbaciov e Dmitry Muratov, il terzo era stato proprio Sakharov, hanno denunciato insieme che i tentativi per chiudere Memorial "sono fonte di ansia e preoccupazione nel Paese, e noi li condividiamo". La volontà di cancellare l'eredità di Sakharov da parte delle autorità in Russia si era già manifestata con la proibizione dell'ultimo minuto, e senza una spiegazione formale, della mostra "Andrei Dmitrievic Sakharov: ansia e speranza", organizzata dal Centro che porta il nome del dissidente nato a Mosca il 21 maggio del 1921. La stessa attività di Memorial è resa sempre più difficile, a partire dai corsi nelle scuole sulla tragica storia del Novecento in Unione sovietica e dal mantenimento di biblioteca e archivi.