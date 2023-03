Salario minimo, Bonetti (Az-Iv): "Schlein? Noi non ci sostituiamo a contrattazione collettiva"

Il salario minimo sarà il tema del primo faccia a faccia tra Elly Schlein, segretaria del Partito democratico e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del question time alla Camera dei deputati. La proposta del Terzo Polo come e in cosa si differenzia da quella di Schlein? Potrebbe essere il terreno di un primo accordo e azione comune con le altre opposizioni?

"La nostra proposta di salario minimo non si sostituisce alla contrattazione collettiva nazionale, che rimane strumento privilegiato di tutela dei diritti dei lavoratori e di promozione di un’alleanza tra imprese e parti sociali, e si inserisce per i lavori che non sono regolamentati da contratto nazionale. Ovviamente questo comporta che non deve confliggere con la contrattazione", risponde all'Adnkronos Elena Bonetti, deputata di Azione-Italia Viva nonché componente della XII commissione Affari sociali a Montecitorio , smarcandosi dalla linea dem.

"Il nostro modo di fare opposizione non è mai preconcetto e ideologico. Lo spazio di dialogo con le altre opposizioni c’è dove c’è da parte di tutti la volontà di costruire risposte che davvero servono. Costruendo uno spazio propositivo e costruttivo per convincere la maggioranza della bontà delle nostre ragioni", replica rispetto alla possibilità che il salario minimo possa essere terreno di primo accordo fra le forze di opposizione. (di Roberta Lanzara)