Salario minimo, Cancelleri (M5S): "Misura di salvaguardia per il Paese" - Video

"Reddito di cittadinanza e salario minimo sono due misure di salvaguardia e messa in sicurezza del nostro Paese per essere migliori e più competitivi". Lo afferma all’AdnKronos il sottosegretario alle Infrastrutture e big del M5S in Sicilia, Giancarlo Cancelleri. "Ci sono forze politiche - aggiunge- che anziché fare la lotta all’evasione fiscale, che e’ di 180 miliardi di euro annui nel nostro Paese, fanno la guerra ad una misura che offre sostegno alle famiglie più povere ed in difficoltà e che vale 8 miliardi". Cancelleri ricorda poi "che c’e’ chi guadagna 500 euro al giorno che vuole togliere 500 euro a chi 500 euro li guadagna in un mese e magari neanche ci arriva a fine mese".

"Di fronte ad un paese che si struttura in questo modo - ironizza amaramente Cancelleri- cosa vogliamo dire? Il salario minimo - osserva- e’ una battaglia di civiltà come il reddito di cittadinanza". Finalmente l’Europa ce lo sta chiedendo. Quindi facciamo il salario minimo - sottolinea Cancelleri- come quando la stessa Europa ci chiedeva l’austerity". Per l’esponente pentastellato siciliano "il salario minimo porterà quello dei lavoratori ad avere un livello standard tale che, finalmente, anche chi dovrà cercare gli stagionali li dovrà pagare per come e’ giusto". "Noi - dice infine Cancelleri- non abbiamo nulla contro gli amici imprenditori, anzi, siamo a sostegno delle imprese sia stagionali, che non, che portano avanti le eccellenze del nostro Paese". "Ma va detto - conclude- anche che non possiamo ancora assistere a stipendi che sono ancora sotto la soglia della accettabilità". (di Francesco Bianco)