Salario minimo, Gubitosa (M5s): "Noi dal 2013, ma dem contrari a nostra soglia minima 9 euro"

La proposta del Movimento cinque stelle sul salario minimo come e in cosa si differenzia da quella del Pd guidato da Elly Schlein? "Direi, al contrario, che è la neo segretaria del Pd ad essere d’accordo con noi e con la nostra proposta che abbiamo presentato in Commissione Lavoro alla Camera, a prima firma Giuseppe Conte. Una proposta che fissa il salario minimo a 9 euro lordi l’ora e che, dopo le nostre numerose sollecitazioni, proprio oggi è stata finalmente calendarizzata. Il confronto può partire da qui e siamo ben lieti se la Schlein e il Pd vorranno fare insieme a noi questa battaglia". Così risponde all'Adnkronos Michele Gubitosa, deputato e vice presidente del M5s in occasione del confronto in Aula a Montecitorio sul salario minimo fra Elly Schlein e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"È dal 2013 - prosegue - che il M5s propone di introdurre in Italia il salario minimo. Nella scorsa legislatura, in particolare, abbiamo presentato una proposta di legge su cui abbiamo chiesto il sostegno di tutte le altre forze politiche, compresi i dem. Non è un mistero che alcuni suoi esponenti abbiano presentato emendamenti con cui volevano cancellare dal nostro testo la soglia minima legale, individuata in 9 euro lordi l’ora. Non conosciamo nel dettaglio qual è la proposta di Schlein, sappiamo però che quelle di alcuni esponenti del suo partito non fissano alcuna soglia minima. Così non si risolverebbe il problema”.

Il Salario minimo potrebbe essere il terreno di un primo accordo e azione comune con le altre opposizioni? "È ciò che noi abbiamo sempre auspicato, ma il tema è come le cose si vogliono fare - risponde - Nel caso specifico, il nostro obiettivo è v alorizzare la contrattazione collettiva 'sana', mettendo fuorigioco i cosiddetti contratti 'pirata', e fissare una soglia minima inderogabile che valga per tutti i lavoratori. Non siamo disponibili a fare accordi al ribasso utili per conquistarsi un titolo di giornale, ma che non risolvono i problemi che quotidianamente attanagliano milioni di persone”, conclude. (di Roberta Lanzara)