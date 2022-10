saldaPress presenta...

Tantissime le novità e gli ospiti italiani della casa editrice, tra i quali Dado, di cui a Lucca verrà presentato in anteprima il graphic novel urban fantasy "Penelope", realizzato insieme a Savuland, e Massimiliano Loizzi – attore, autore e stand-up comedian, volto del Terzo Segreto di Satira ma, soprattutto, grande appassionato di fumetti – che accompagnerà alcune delle attività live di saldaPress durante il festival e parteciperà ad altre attività con il pubblico.

Lucca Comics & Games sarà anche l'occasione per saldaPress per lanciare in anteprima "To-y", il manga cult anni ‘80, firmato dal maestro Atsushi Kamijo, autore inedito in Italia.

Allo stand saldaPress si alterneranno per eventi e firmacopie anche Lorenzo de Felici, Giuseppe Camuncoli, Bigio, Maeb, i già citati Dado e Savuland, Lorenzo Palloni, Stefano Conte, Federico Bertolucci, Salvatore Vivenzio, Gabriele Falzone, Marianna Ignazzi, Lisandro Estherren, Frekt, Luigi Formola, Francesca Dell'Omodarme, Isaak Friedl, Yi Yang, Annalisa Leoni, Luca Conca, Gloria Ciapponi e molti altri.

Anche in occasione di Lucca Comics & Games 2022, saldaPress avrà il piacere di essere accompagnata allo stand da Birra Menabrea, il birrificio attivo più antico d’Italia