Saldi estivi 2022, il decalogo: sconti e pagamenti, i consigli

Pagamenti, cosa c'è da sapere

Anche su questo punto ci sono importanti novità, entrate in vigore proprio oggi. Il commerciante è tenuto ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, ad esempio se manca la connessione o il Pos è guasto.



Se è solo una scusa del commerciante, potete chiamare i vigili o le forze dell'ordine che, previa verifica, potranno applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento (se acquistate un capo per 100 euro, la multa sarà pari a 34 euro). Ricordatevi che è considerata pratica commerciale scorretta di chiedervi un sovrapprezzo dei costi per aver pagato con la carta di credito o il bancomat