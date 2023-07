Saldi estivi 2023 al via il 6 luglio: nuove regole

In vigore una serie di disposizioni in favore dei consumatori

Saldi estivi 2023 al via dal 6 luglio in tutta Italia con una importante novità in favore dei consumatori. Entrano infatti in vigore le nuove misure sugli sconti di fine stagione previste dal decreto legislativo, approvato lo scorso 7 marzo, che attua nell'ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161 e impone regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite.

La principale novità riguarda gli "sconti farlocchi": la nuova normativa prevede l'obbligo per i negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.