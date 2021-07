Da oggi in Sicilia, mentre dal 3 luglio scatteranno in quasi tutta Italia

Saldi estivi al via da oggi in Sicilia, mentre dal 3 luglio scatteranno in quasi tutta Italia. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro – pari a 74 euro pro capite - per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro.