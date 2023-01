Saldi, Federmoda: partenza sprint, +5% vendite

"Nei primi 15 giorni di saldi invernali nel settore abbigliamento, calzature e accessori, abbiamo riscontrato finora un aumento medio del valore delle vendite del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso". A riferirlo è Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, nel delineare un primo bilancio dei saldi con l’Adnkronos, in base ad un sondaggio effettuato presso i propri associati che documenta come l’andamento delle vendite al dettaglio, in questo periodo, di questo settore per i tre quarti dei negozianti sia "positivo" calcolando che il 47% indica vendite positive e 27% stabili ed inoltre solo 26% negative.

"Un dato positivo che fa ben sperare in vista del consuntivo che faremo a fine gennaio sul primo mese di vendite e per il successivo mese di saldi" sostiene Felloni che tiene a precisare come la moda non abbia subito aumenti di prezzi in quanto non colpita dagli effetti dell’inflazione e del caro energia come altri settori perché "abbiamo acquistato la merce nel 2022 - spiega - Piuttosto prevediamo aumenti dei listini consistenti per la prossima stagione autunno 2023-2024 in quanto stiamo acquistando ora le collezioni con rincari medi del 15%".

La percentuale media di sconti al pubblico è del 30% in questa tornata di saldi ma da qui al 6 marzo quando avranno termine i saldi, i commercianti prevedono che tale percentuale di sconto salirà anche se, rovescio della medaglia, sarà sempre più difficile trovare taglie e colori adatti alle proprie esigenze. Di qui l’invito ad affrettare gli acquisti nei prossimi giorni a partire dal fine settimana.

La spesa media dei saldi invernali "è in linea con le previsioni pari a 130 euro a persona, i saldi interessano una platea di 15 milioni di famiglie" precisa Felloni. Quanto ai capi più venduti l’imprenditore rivela che sono soprattutto giacconi, piumini, giacche, abiti, scarpe e maglieria, articoli costosi che non sono stati venduti a Natale e dunque ora acquistati con sconti del 30%. Spinta per il flusso dei turisti tornati a viaggiare in Italia? "Il turista è indirizzato soprattutto a prodotti di lusso di marchi importanti che molto spesso non fanno i saldi" ammette Felloni ma per il turista che visita le città d’arte e di vacanza comunque "fare acquisti in questo momento rappresenta un motivo di grande interesse per comprare capi di moda e fare affari".

