Saleri annuncia l’acquisizione del marchio Ruville e dell’azienda C.D.C. S.r.l.

Lumezzane, Italia, 25 Agosto 2021 – Industrie Saleri Italo S.p.A. annuncia l’acquisizione dei diritti globali del marchio RUVILLE dal business partner Schaeffler, e l’acquisizione di C.D.C. S.r.l., azienda fiorentina leader nella produzione e commercializzazione di componenti motore per autoveicoli, operante nel settore automotive aftermarket.

Fondata nel 1942, Industrie Saleri Italo S.p.A. è a capo dell’omonimo gruppo dedicato allo sviluppo di soluzioni per Thermal Management. L’offerta di SALERI è organizzata in modo da soddisfare la crescente domanda di soluzioni tecniche e prodotti per la gestione della temperatura dei diversi veicoli sia essi tradizionali a combustione interna che di nuova generazione elettrica. Le soluzioni sviluppate consentono di contenere i consumi, aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni inquinanti. Il Gruppo è fornitore Tier 1 per il primo equipaggiamento (OEM) e registra una presenza storica nel mercato aftermarket indipendente.

Basilio Saleri, Presidente di Industrie Saleri Italo S.p.A., commenta così la doppia acquisizione: “Queste due operazioni complementari rappresentano la base del nostro impegno finalizzato al rilancio di SALERI nel business aftermarket. Il brand RUVILLE si affianca al nostro brand storico SIL rafforzando la presenza a livello internazionale, mentre C.D.C. assicura quel dinamismo operativo necessario a rispondere in modo sempre più tempestivo ed efficace alle esigenze dei clienti Aftermarket”.

Grazie a queste acquisizioni strategiche, il Gruppo Saleri si rilancia nel business aftermarket, assicurando l’eccellenza operativa che il mercato richiede, attraverso una forte integrazione tra processi decisionali, produzione, acquisti e vendite.

“Il marchio RUVILLE rafforzerà ulteriormente l’offerta commerciale Aftermarket grazie alla consolidata presenza globale” aggiunge Matteo Cosmi, Managing Director di Industrie Saleri Italo S.p.A. “mentre C.D.C. è stata selezionata per il proprio significativo track record, la catena di fornitura consolidata e la sua piattaforma logistica scalabile. Questo, unito alle forti competenze del personale C.D.C., costituisce la base di partenza ideale della nuova Business Unit Saleri Aftermarket”.

Aste Magherini e Francesco Giubbolini, precedenti proprietari di C.D.C., sono stati nominati rispettivamente General Manager e Procurement Director: “Entrare a far parte del Gruppo Saleri è una magnifica opportunità per consolidare e sviluppare ulteriormente il modello operativo di successo C.D.C. sfruttando il potenziale dei brand Saleri e RUVILLE nel mercato IAM”.

I prossimi mesi saranno dedicati al completamento dell’integrazione. La nuova Business Unit sarà pienamente operativa a partire da inizio 2022.

SALERI GROUP IN BREVE

Fondata nel 1942, Industrie Saleri Italo S.p.A. è ora a capo del Gruppo internazionale (“Saleri Group”) leader nello sviluppo di soluzioni Thermal Management per l’industria automotive. Il Gruppo opera principalmente come fornitore Tier 1 nel settore primo equipaggiamento, nel segmento premium brands. I sistemi di Thermal Management sono co-disegnati direttamente con il cliente, in ogni fase del processo: dal concepimento del prodotto, attraverso la prototipazione e sino alla produzione di massa. Ottime e solide relazioni tra clienti e fornitori assicurano infatti relazioni commerciali floride e durature.

Attingendo alla propria esperienza e grazie alla sua salda posizione come produttore di primo equipaggiamento, il Gruppo Saleri produce e vende soluzioni di Thermal Management e kit di distribuzione anche per il mercato indipendente aftermarket. I prodotti di questa gamma sono qualitativamente equivalenti all’originale in termini di performance. Inoltre, essere produttori di primo equipaggiamento garantisce un posizionamento premium all’interno della divisione aftermarket. I prodotti sono distribuiti a livello globale in 65 mercati, attraverso un ampio range di 1000 riferimenti diversi.

Ricerca innovativa, flessibilità e qualità: un lavoro di squadra premiato da un fatturato di gruppo che supera i 150 milioni di euro e da riconoscimenti a livello internazionale.

BRAND RUVILLE IN BREVE

Ruville è stata fondata ad Amburgo, in Germania, nel 1922. Inizialmente il business si è focalizzato su parti motore, successivamente su kit di riparazione completi.. Ruville è uno dei maggiori specialisti riconosciuti per componenti motore, telaio e relativi servizi nel mercato automotive aftermarket globale. Nel 2001, l’azienda è stata acquisita dal Gruppo Schaeffler, leader e fornitore globale per i settori industriali e automotive. Sino ad oggi, Ruville ha preso parte alla divisione automotive aftermarket del gruppo Schaeffler, ed è responsabile del business globale di parti ricambio e soluzioni di riparazione per autoveicoli, veicoli commerciali e trattori. Basandosi sul proprio esteso know-how rispetto a soluzioni di trasmissione, parti motore e telai, l’azienda è ampiamente riconosciuta per eccellenza tecnica, soluzioni intelligenti e servizi ineguagliabili. Con più di 1700 dipendenti, la divisione automotive aftermarket Schaeffler ha contato più di 1.6 miliardi di euro nel 2020. Quasi 11,500 partner commerciali e più di 70 punti vendita e uffici in tutto il mondo, assicurano un plus rilevante nella vicinanza al cliente.

C.D.C. S.r.l. IN BREVE

C.D.C. S.r.l è stata fondata nel 1980 a Firenze come azienda trading di parti motore, a conduzione famigliare, che opera all’interno di plant all’avanguardia, coprendo i settori aftermarket ed industriale. L’azienda ha sviluppato un range completo di prodotti specifici per i mercati europeo e giapponese, tra i quali: componenti di kit di distribuzione, tendicinghia e cuscinetti ruote.

C.D.C. ha una catena di fornitura consolidata, esperienza di management a lungo termine e una piattaforma logistica scalabile, il tutto riconosciuto da più di 10 milioni di euro in ricavi.

