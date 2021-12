La Salernitana non è partita per Udine, dove domani dovrebbe affrontare l'Udinese e contro i bianconeri friulani un match valido per la 19esima giornata di Serie A, a causa di alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra è stata l'Asl a bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio.