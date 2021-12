Salernitana-Inter 0-5, nerazzurri provano la fuga

Cinquina dei campioni d'Italia, Milan e Atalanta non possono sbagliare

L'Inter vince 5-0 sul campo della Salernitana nell'anticipo della 18esima giornata della Serie A e prova la fuga in vetta alla classifica. I nerazzurri, primi a quota 43 punti, hanno 4 lunghezze di vantaggio sul Milan e 6 sull'Atalanta: gli inseguitori devono affrontare Napoli e Roma in due big match. I campioni d'Italia passeggiano all'Arechi sbloccando il risultato all'11' con il colpo di testa di Perisic, a segno su corner dalla destra. Al 33' il raddoppio di Dumfries, che insacca sul suggerimento di Dzeko, scattato sul filo del fuorigioco. Nella ripresa, l'Inter dilaga. Al 52' Sanchez firma il tris concludendo una pregevole azione collettiva. Nel finale, gloria per Lautaro Martinez e Gagliarini.