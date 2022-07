Salerno, 91enne uccisa e sorella ferita: ex badante ha confessato

Ha ucciso la 91enne Maria Grazia Martino e ferito la sorella Adele, di 87 anni, mentre tentava di rubare una somma di denaro nella loro abitazione in via San Leonardo, a Salerno. Ha confessato G.B., 41enne ex badante delle due anziane che è stato sottoposto a fermo dagli agenti della Squadra mobile di Salerno. Il risultato delle indagini è stato illustrato oggi in conferenza stampa dal procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli. Il 41enne si sarebbe introdotto nell'abitazione scavalcando un muro per rubare 3.400 euro, somma incassata dalle due anziane per il fitto di alcuni immobili di loro proprietà. Le due sorelle lo hanno scoperto e avrebbero tentato di scappare, ma sono state colpite con una mazza di ferro. I colpi sono risultati fatali per la 91enne, mentre l'87enne è rimasta ferita ed è ancora ricoverata in ospedale.

Le indagini sono scattate domenica 10 luglio, quando i poliziotti, allertati da una nipote delle donne che non riusciva a mettersi in contatto con loro, sono entrati in casa e hanno trovato l'appartamento a soqquadro, il corpo senza vita di Maria Grazia Martino e la sorella Adele gravemente ferita. I fatti sarebbero avvenuti nel pomeriggio precedente all'ingresso della polizia nell'appartamento.