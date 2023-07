Salerno, precipita in dirupo con la bici: morto 17enne a Roccapiemonte

​​Tragico incidente in bici per un 17enne morto a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. Il ragazzo, Francesco Puopolo, è precipitato in un dirupo mentre era impegnato in un'escursione in montagna con la sua bicicletta. Inutili i soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo.

"La comunità di Roccapiemonte piange la prematura scomparsa del giovane Francesco Puopolo", scrive in un post il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, esprimendo alla famiglia e in particolare ai genitori "le condoglianze e la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale". Il primo cittadino in segno di lutto ha disposto il rinvio di ogni attività ed evento organizzati oggi e nei prossimi giorni, tra cui l’avvio dei Rocca Beach Games e le selezioni di Roccapiemonte per Miss Italia 2023. "Sono sconvolto per questo terribile episodio - dichiara Pagano - mi sono recato in ospedale sperando di ricevere notizie diverse da quelle che circolavano. Purtroppo così non è stato. Un abbraccio fortissimo alle famiglie Puopolo e Bevilacqua. Sono veramente senza parole".