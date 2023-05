Salesforce World Tour Milano 2023: il digitale aiuta aziende e organizzazioni a diventare Customer Company

Con circa 4.000 partecipanti, Salesforce torna al MiCo Centro Congressi con il suo evento annuale che riunisce il vasto ecosistema che ruota intorno alla piattaforma di CRM numero uno al mondo

Milano, 4 maggio 2023 – Circa 4.000 partecipanti, decine sessioni verticali per un totale di 47 clienti testimonial on stage e 34 partner sponsor dell’evento. Sono queste le cifre del Salesforce World Tour Milano 2023, l'evento che si è tenuto oggi a Mi.Co (Milano Congressi) e che ha richiamato migliaia di leader di settore, innovatori, aziende e partner per parlare degli ultimi trend in fatto di business technology, Intelligenza Artificiale, Crm e più in generale di come il digitale abilita i processi aziendali per consentire alle aziende di anticipare i bisogni dei clienti e diventare Customer Company.

In un momento di mercato estremamente difficile, tutte le organizzazioni devono infatti concentrarsi sempre di più sulla conoscenza dei propri clienti in modo da portare la relazione con loro a un nuovo livello. Grazie al digitale, oggi è possibile riuscire ad anticipare i bisogni dei consumatori e dei cittadini in questo modo ogni azienda può diventare una Customer Company.

Il keynote di apertura di questa edizione si è contraddistinto per la presenza di nomi prestigiosi che si sono alternati sulla scena per uno scambio di idee e opinioni ad alto valore. Anche quest’anno Mauro Solimene, Country Leader di Salesforce Italia, ha fatto gli onori di casa accogliendo sul palco alcuni clienti di successo che hanno indossato le vesti di “Trailblazer” - ovvero gli innovatori che aprono nuove vie per il business. Stiamo parlando di Pirelli, di Autogrill e di Treedom, ma durante la giornata sono state ben 47 le organizzazioni che hanno raccontato i loro progetti di trasformazione digitale.

“Il 62% dei clienti oggi chiede di essere riconosciuto dalle aziende di cui si fida perché desidera che queste anticipino i suoi bisogni - ha spiegato Mauro Solimene, Country Leader di Salesforce Italia. - Una grande opportunità per tutte le organizzazioni che può essere colta solo se si ha la capacità di leggere, interpretare e far fluire le informazioni nel posto giusto al momento giusto. Così si realizza la Customer Company”. Anche quest’anno World Tour Milano è stato un grande successo, l’energia trasmessa dal nostro ecosistema era palpabile e ha coinvolto tutti”.

L’evento è stato inoltre l’occasione per annunciare due importanti novità: la disponibilità in Italia di Hyperforce, la rivisitazione della piattaforma di Salesforce, che consente di tenere sul territorio italiano i dati dei clienti grazie al Cloud pubblico di Amazon Web Services e la sponsorizzazione di Milano Cortina 2026 con il fine di coinvolgere e avvicinare i fan dei Giochi olimpici invernali come mai prima d’ora.

