Salgono i contratti ad aziende del noleggio a breve termine.

I contratti di noleggio, analisi UNRAE, a lungo termine di autovetture e fuoristrada registrano una forte crescita nel primo trimestre 2023.

Con un totale di 178.391 unità l’incremento è del 31,9% rispetto al primo trimestre 2022.

L’analisi realizzata dall’UNRAE indica in dettaglio la distribuzione dei contratti fra le varie categorie di utilizzatori del noleggio a lungo termine.

Le aziende non automotive sono la categoria stabilmente al primo posto fra gli utilizzatori, al 72,7% dei contratti, in crescita del 31%, seguono i contratti delle aziende di noleggio a breve termine (NBT) che passano dal 4,6% al 7,4% di quota.

Sul fronte delle alimentazioni si conferma la prevalenza del diesel tra i privati e il lungo noleggio mentre le vetture a benzina vengono utilizzate per il medio termine.

Performance invece in discesa invece per le ibride plug-in (PHEV) fra i Privati, lo stesso vale anche per le elettriche (BEV) che scendono dal 4,7% al 3,3%.

La Lombardia conserva il primato del maggior ricorso al noleggio di vetture a lungo termine.

Subito dopo la Lombardia seguono il Lazio con il 14,6%, Piemonte e Trentino Alto Adige con l’8,5% a testa, l’Emilia-Romagna con l’8,3%.