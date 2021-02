Sallusti: "Positivo al covid ma asintomatico, sto benissimo"

Roma, 14 feb. (Adnkronos)

"Purtroppo sono risultato positivo al tampone. Per fortuna sono totalmente asintomatico e sto benissimo ringraziando Dio. Ho fatto il tampone non perché stessi male, ma in quanto lunedì avevo un impegno ed era presumibile farlo". Così all'Adnkronos il direttore de 'Il Giornale' Alessandro Sallusti rivela sua positività al coronavirus.