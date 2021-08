Salmo, De Gregori: "Gli sono grato, riflettere su concerto Olbia"

"Su Salmo dobbiamo riflettere e non semplicemente condannare la sua trasgressione alle regole". Francesco De Gregori in campo al fianco di Salmo dopo il concerto del rapper a Olbia. L'evento ha scatenato polemiche e in particolare un ripetuto botta e risposta tra Salmo e Fedez. De Gregori ha pubblicato un post sui social per dire la sua. "Io -ha scritto riferendosi a Salmo- gli sono comunque grato per aver richiamato l’attenzione sul fatto che per una partita di calcio si possa stare in 15.000 in uno stadio mentre per i concerti all’aperto c’è un limite di 1000 persone sedute e distanziate".

"A che serve allora il green pass? Tutte le polemiche e tutta la fatica per ottenerlo? Questa limitazione è profondamente ingiusta e mortifica la nostra dignità professionale. Dimostra purtroppo ancora una volta che chi è chiamato a decidere non ha nessun rispetto e nessuna attenzione per la musica 'leggera' e per il nostro pubblico", ha aggiunto De Gregori.