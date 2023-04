Il ministero della Salute: "Non consumate il prodotto"

Due confezioni di tomini del marchio 'Terre d'Italia' sono state ritirate il 13 aprile 2023 dagli scaffali per rischio salmonella. Il prodotto è stato commercializzato con il nome 'Tomino del boscaiolo' come si legge sul sito del ministero della Salute che chiede a chi lo avesse acquistato di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita. Il lotto, che è stato interessato dal richiamo, è il numero 1074.