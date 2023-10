“Il faro-guida del nostro approccio all'innovazione è quello di tenere in piedi gli aspetti di sostenibilità a 360 gradi, che per noi significa equilibrio tra aspetti sociali, ambientali, culturali, ma anche economici”. Queste le parole di Maria Elena Manzini, CSR Manager Cirfood, intervistata durante il Salone Csr, giunto all’11esima edizione, in svolgimento all’Università Bocconi di Milano fino al 6 ottobre.