Salone del libro, Svjatlana Aleksievic inaugura 35° edizione, ''Attraverso lo specchio''

‘Attraverso lo specchio’ sarà il tema conduttore della 35esuma edizione del Salone del libro di Torino in programma dal 18 al 22 maggio al centro fieristico del Lingotto. Ad annunciarlo il direttore editoriale della kermesse libraria, Nicola Lagioia che ha osservato "davanti allo specchio ci sono due figure tipiche, Narcisi e Alice ma mentre il primo non vede manco se stesso Alice ha la capacità di immaginare e attraversarlo. Oggi abbiamo bisogno di trasformare la realtà e il Salone è anche un momento di trasformazione della realtà".

"Ad inaugurare la nuova edizione del Salone - ha aggiunto -sarà Svjatlana Aleksievic, una la scrittrice che tutti in un momento come questo, dopo che c’è stata non la guerra in Ucraina ma l’invasione dell’Ucraina, vorrebbero avere". Paese ospite sarà l’Albania e regione ospite la Sardegna.