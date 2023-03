Salone del Mobile, Armani apre porte di Palazzo Orsini

Giorgio Armani apre per la prima volta al pubblico del Salone del Mobile le porte di Palazzo Orsini, sede storica dell’azienda, per presentare le novità della collezione Armani/Casa. In questa occasione gli ospiti avranno la possibilità di scoprire, nel giardino segreto, la nuova collezione outdoor e, proseguendo lungo il percorso all’interno dello storico edificio, alcuni mobili di preziosa fattura esposti nelle prestigiose sale affrescate al primo piano. L’atelier della collezione di Alta Moda Giorgio Armani Privé lascia dunque, in parte, il posto al design di Armani/Casa, nel segno della continuità di uno stile che si declina coerente nella moda come nell’arredo.