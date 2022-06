Salone del Mobile, tornano i visitatori

La 60esima edizione del Salone del Mobile Milano che si è conclusa ieri ha superato le aspettative in termini di visitatori: superata la soglia delle 260mila presenze, ancora lontane dalle dalle 386mila dell’ultima edizione pre-Covid del 2019 o dalle 434mila dell’anno prima, ma che rappresentano comunque un risultato eccezionale. Va considerata infatti l'assenza di russi e cinesi che ha sicuramente pesato sul bilancio finale . – nel 2019, contavano più di 42.000 presenze - ma altri Paesi, come Corea e India, hanno sorpreso in positivo. A confermare il respiro internazionale della manifestazione è anche la presenza del 27 per cento di brand esteri su 2.175 brand espositori.