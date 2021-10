VIII Edizione del Silent Book Contest 2021 Gianni De Conno Award! Mostra dei 14 finalisti SBC2021 dal 14 al 18 ottobre Presentazione dei finalisti e premiazione del vincitore sabato 16 ottobre alle ore 16,00

Roma, 12 ottobre 2021 - Dopo il grande successo della VII edizione del Premio nonostante la particolare e difficile situazione che si è venuta a creare in Italia e nel mondo a causa della pandemia, il Silent Book Contest è ripartito con la sua VIII edizione, pronto a “sdoppiarsi” tra eventi online ed eventi in presenza.

Il comitato organizzativo vede Carthusia Edizioni come organizzatore e capofila ormai consolidato del SBC, affiancato da importanti partner come il Bologna Children’s Book Fair, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Comune di Mulazzo e l’Associazione Montereggio Paese dei Librai, IOB International Organization of Book Towns, il Centro per il libro e la lettura, e IBBY Italia, che hanno condiviso anche quest’anno insieme a noi questo viaggio straordinario.

Inoltre possiamo annunciare con piacere che anche per questa edizione del premio SBC 2021 BPER Banca rimarrà tra i partner sostenitori. Ed è anche grazie al contributo di BPER che continua con la seconda edizione il Premio Silent Book Contest Junior, che in aggiunta a quello della Giuria Internazionale prevede una Giuria di Bambini (con la novità di due/tre classi dalla Cina) che giudicherà e decreterà il loro vincitore fra i 14 lavori finalisti di quest’anno.

Altra conferma è rappresentata dalla rinnovata media partnership con Rai Ragazzi e Rai Radio 3 per gli eventi collegati al Silent Book Contest – Gianni De Conno Award: per tutti i partner è un importante riconoscimento al lavoro portato avanti in questi anni, con passione e determinazione e ai risultati raggiunti.

Come per le passate edizioni, un obiettivo del comitato organizzatore era la crescita dei partecipanti e l’VIII Edizione del Silent Book Contest – Gianni De Conno Award, che si è chiusa il 4 aprile 2021, ha avuto ben 300 opere inedite arrivate da 39 Paesi e territori diversi: Algeria, Australia, Austria, Bulgaria, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Cuba, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, Inghilterra, Iran, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lituania, Messico, Nuova Zelanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Corea, Tailandia, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Nel 2020 le opere presentate erano state 200: un incremento, nel 2021, di oltre il 50% che testimonia l’importanza del lavoro di promozione culturale svolto in tutti questi anni dal Silent Book Contest tra gli illustratori e gli operatori in Italia e nel mondo che ha portato una costante crescita e diffusione.

La Giuria Internazionale, presieduta da Walter Fochesato (studioso di letteratura per l’infanzia e storia dell’illustrazione – Italia) e composta da Emanuela Bussolati (illustratrice – Italia), Eros Miari (membro del comitato editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino – Italia), Anastasia Suvorova (vincitrice del Silent Book Contest 2018 – Russia), Elena Pasoli (direttrice della Bologna Children’s Book Fair – Italia), Sonja Riva (scrittrice e giornalista della RSI – Svizzera), Sara Wang (Ceo di Sidee Cultural Communication – Cina), Javier Zabala (illustratore – Spagna), Patrizia Zerbi (editrice di Carthusia Edizioni – Italia) ha selezionato 14 progetti finalisti inediti con il supporto di Costanza De Conno della Segreteria Organizzativa del SBC.

I 14 progetti finalisti inediti sono:

 “Grains Feather” – Deimantè Rybakovienè (Lithuania)

 “Mr. Tears - Go away” – Yao Jian (China)

 “Lo zainetto di Matilde” – Fabio Sardo, Luca Cognolato e Silvia Del Francia (Italy)

 “On Silent Waves” – Desislava Georgieva (Bulgaria)

 “Io sono Blu” – Irene Guglielmi (Italy)

 “The lone traveler” – Lisha Jiang (China)

 “Waiting” – Violeta Gomez Gonzalez (Spain)

 “Where is my home” – Masha Shebeko (Russia)

 “Per tutta una vita” – Anna Spreafico (Italy)

 “La Notte e la Bambina” – Sophie Fatus (Italy)

 “Light of life” – Rita Nikiforova (Lithuania)

 “The winter in the Northeast” – Wang Pin Yi (China)

 “Lamella” – Agnes Bertothy (Hungary)

 “All alone with a phone” – Therese Rausch Potgieter (Austria)

La mostra è organizzata da Carthusia Edizioni in collaborazione con il Salone Internazionale del libro di Torino e il Bologna Children's Book Fair, ed è allestita nel PAD 2.

Inoltre sabato 16 ottobre 2021 alle ore 16,00 presso la Sala Gialla PAD 2 avverrà la presentazione dei 14 finalisti e la Cerimonia di Premiazione del libro vincitore del SBC 2021 alla presenza dei vincitori e di Emanuela Bussolati, Costanza De Conno, Walter Fochesato, Eros Miari, Elena Pasoli, Eugenio Tangerini e Patrizia Zerbi, e sarà anche l'occasione per una riflessione sull’utilizzo dei libri senza parole.

Nello stesso evento sarà presentato il vincitore dell’anno scorso del Premio Silent Book Contest Junior “Nascondino”, per la cui votazione erano state coinvolte come giuria di circa 150 bambini delle classi terze e quarte della scuola primaria di molte regioni italiane.

Il libro vincitore della sezione Junior 2021 sarà proclamato in un evento dedicato nel mese di dicembre 2021 e pubblicato da Carthusia a gennaio 2022 nella sua collana dedicata al concorso e inoltre a tutte le classi che parteciperanno alla Giuria verranno regalati, grazie al sostegno di BPER Banca, tutti i titoli della Collana “Silent Book” pubblicati per iniziare a costruire una piccola Biblioteca di classe dedicata ai “libri silenziosi”.

