Salone libro: Homeless Book da Faenza, ‘qui con cuore pesante pensando chi è rimasto’

Sono riusciti ad arrivare solo ieri sera e oggi come prima cosa, dopo aver allestito lo spazio loro dedicato nello stand dell’Alleanza cooperative italiane hanno esposto un cartello che vuole essere di incoraggiamento ma soprattutto di speranza ‘#Forza Romagna’. Sono Tommaso, Daniela e Caterina, tre dei sei dipendenti di Edizioni Homeless Book di Faenza, casa editrice specializzata nella pubblicazione di volumi particolari per l’infanzia, libri in simboli, pensati per facilitare la lettura di bambini che hanno bisogni comunicativi complessi ma anche di un adulto che sta imparando una lingua straniera.

“Siamo stati indecisi fino all’ultimo se partire o no - spiega Tommaso - ma sono stati proprio i nostri colleghi che sono impossibilitati a muoversi perché evacuati o bloccati dal maltempo a spingerci a venire. Siamo partiti con il cuore pesante ma ci siamo detti ‘chi può va’ anche perché questa fiera per noi è fondamentale dato che gran parte del lavoro che facciano durante l’anno nasce dalla visibilità dei contatti che prendiamo qui. Le nostre pubblicazioni sono un po’ particolari e ci tenevamo a portarli qui anche quest’anno”.

“Oltre ai nostri colleghi che sono bloccati tra Cervia, Faenza e Lavezzola abbiamo anche familiari coinvolti direttamente dall’alluvione, ma la nostra presenza qui vuole essere anche un incoraggiamento a tutti coloro che sono rimasti e che stanno vivendo momenti difficili. Appena finito qui anche noi faremo ritorno a casa”, conclude Tommaso.