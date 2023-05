Salone Libro, Violante Don Ciotti e Pif allo stand di Poliziamoderna

Nella seconda giornata del Salone internazionale del libro di Torino la Polizia di Stato continua le attività allo stand V189 all’interno del padiglione Oval con eventi e presentazioni. A far visita oggi allo stand di Poliziamoderna Luciano Violante, Don Ciotti e Pif. Nel corso della giornata il campione paralimpico e vincitore del primo concorso per atleti paralimpici della Polizia di Stato, Antonio Fantin ha presentato il suo libro 'Punto. A capo-Dalla malattia all’oro paralimpico', in cui racconta di come, dopo aver scoperto all’età di tre anni di avere una malformazione artero-venosa, ha subito un primo intervento e subito dopo ha iniziato la riabilitazione in acqua. Non è stato amore a prima vista ma piano piano la vasca è diventata il suo mondo fino a renderlo il campione che è ora.

A chiudere le presentazioni della giornata Antonio Fusco, dirigente della Divisione Anticrimine della questura di Pistoia, con il suo libro 'Io sono l’indiano': un poliziesco appassionante che racconta le indagini dell’ispettore Massimo Valeri. Presso lo stand sarà possibile acquistare le copie del libro firmate dall’autore.

Sarà possibile anche conoscere meglio la graphic novel 'Il commissario Mascherpa', prodotto editoriale della rivista Poliziamoderna, ormai giunto al quinto volume, 'Il ritorno dello scorpione', dove il commissario di Diamante dovrà indagare su un regolamento di conti all’interno di una cosca ‘ndranghetista legata ai narcos colombiani. Il fumetto, pensato come veicolo educativo di legalità verso i giovani, è anche uno strumento di solidarietà poiché il ricavato della vendita è destinato al Piano Marco Valerio, un progetto nato per dare sostegno concreto alle cure delle malattie pediatriche e croniche dei figli dei dipendenti della Polizia di Stato. Presso lo stand è possibile acquistare i 5 volumi già pubblicati: La Rosa d’argento, Mare Nero, Banditi, Onorata Sanità e Il ritorno dello scorpione.