Salone Mobile, Feltrin (FederlegnoArredo): "Essere qui è un traguardo non scontato"

"Essere qui per la 60esima edizione del Salone del Mobile è un traguardo, non scontato, di cui essere fieri". Così il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Salone del Mobile a Rho Fiera Milano. "A settembre, in un momento di difficoltà per il Paese -ricorda Feltrin- grazie al coraggio degli imprenditori, al sostegno delle istituzioni e al sodalizio con la città di Milano e con la Fiera, abbiamo dato vita a un’edizione dall’alto valore simbolico, sancito dalla partecipazione del presidente Mattarella. Averci onorato anche oggi di un messaggio, ci fa capire quanto la filiera che rappresentiamo e il design siano un patrimonio del Paese. Valorizzarlo e difenderlo è una priorità, condividerlo un dovere".

Un compito "stimolante e avvincente che -avverte il presidente di Federlegno- cerchiamo di assolvere con lo sguardo rivolto al futuro e ai giovani. Non è un caso se FederlegnoArredo ha messo la sostenibilità al centro della propria azione".