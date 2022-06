I ministri Giancarlo Giorgetti ed Elena Bonetti, insieme alle autorità locali, il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e ai vertici di Federlegno hanno preso parte al taglio del nastro della sessantesima edizione del Salone del Mobile che prende il via oggi a Rho Fiera Milano. Duemila e duecento gli espositori da tutto il mondo, per l’edizione che segna il ritorno in presenza a pieno regime dell’evento.