Salone Mobile, tutti i numeri della 61esima edizione

Mancano poco più di due mesi alla 61esima edizione del Salone del Mobile, vetrina d’eccellenza per il settore dell’arredamento e appuntamento irrinunciabile per gli addetti ai lavori, ma non solo. Focus principali della prossima edizione saranno: qualità delle proposte e dei contenuti, fruibilità dell’esperienza, valenza culturale e arricchimento professionale dell’evento. Sei le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea, presso il quartiere Fiera Milano a Rho, da martedì 18 a domenica 23 aprile con apertura agli operatori tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, e nelle giornate di sabato e domenica anche al pubblico. Per gli studenti è aperto da venerdì.

Il Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, S.Project e Workplace3.0 scenderanno in campo con Euroluce, che avrà un format espositivo completamente rinnovato, e il SaloneSatellite con i talenti under 35. Di seguito tutti i numeri della kermesse: per il Salone del Mobile saranno 170.308,50 mq di superficie netta espositiva e 1.962 espositori di cui 550 i designer del SaloneSatellite - con un 30% di aziende estere (escluso il SaloneSatellite). Per il Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, S.Project 1.091 espositori di cui 26% esteri per 136.058 mq. Per Euroluce attesi 321 espositori di cui 45% esteri su oltre 30.250,50 mq. Infine per il SaloneSatellite 550 designer e neo-laureandi, 27 scuole internazionali di design su 4.000 mq.